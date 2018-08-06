В Ашхабаде состоялся медиафорум, посвящённый международному авторалли «Амуль-Хазар 2018»

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде, в конференц-зале отеля «Спорт» состоялся медиафорум, посвящённый Международному авторалли «Амуль-Хазар 2018». В мероприятии приняли участие организаторы и участники предстоящего в сентябре нынешнего года автомарафона, представители крупнейших зарубежных и отечественных масс-медиа, передает «Туркменистан Сегодня».

Открытие форума предварил показ видеоролика об отборочных соревнованиях и тестовых заездах, самое активное участие в которых принимал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Во вступительном слове генеральный секретарь национального олимпийского комитета Туркменистана А.Мырадов подробно рассказал о ходе подготовки к международному авторалли «Амуль-Хазар 2018», инициатором проведения которого является туркменский лидер. И выразив уверенность, что предстоящая акция, которая пройдет в Туркменистан 9-14 сентября нынешнего года, впишет яркую страницу в историю развития отечественного спорта, предоставил слово Жану-Луи Шлессеру - генеральному директору и организатору знаменитых авторалли «Африка Эко рейс».

Гонка будет проходить с востока на запад Туркменистана по маршруту, где в древности пролегал Великий Шёлковый путь. Общая протяженность дистанции, проходящей через обширную пустынную зону, более 1500 километров, что идеально подходит для выдающегося ралли. Для профессионалов эта гонка станет реальной пробой своих сил, их навыков вождения авто в особо трудных условиях и умения навигации.

Маршрут, пояснил Жан-Луи Шлессер, разделён на пять этапов, и каждая скоростная часть скрывает множество «сюрпризов» для пилота и штурмана группы. Таким образом, пустыня Каракумы является сердцем проекта, одаряя огромным опытом настоящих искателей приключений. Туркменская пустыня не так однородна, как африканская, и щедро дарит необыкновенные впечатления, способные удивить любого человека, ибо это – «живая» экосистема, на которую не повлияло антропогенное воздействие.

Финишируют гонки в Национальной туристической зоне «Аваза» - курорте, расположенном на побережье Каспийского моря. Участники соревнований, преодолевая необычайно сложные участки пустыни, смогут увидеть уникальные места туркменской земли, совершив символическое путешествие из прошлого в настоящее.