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  6 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Грузовик снес семь автомобилей в центре Алматы

CA-NEWS (KZ) - В Алматы на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Сатпаева грузовик врезался в припаркованные автомобили, передает корреспондент МИА «Казинформ» с места происшествия.

По предварительным данным, водитель фуры мог уснуть за рулем, и ударить сзади легковой автомобиль. В итоге грузовик по принципу домино «собрал» семь автомобилей. К счастью, в салоне не было никого из водителей.

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