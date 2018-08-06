Грузовик снес семь автомобилей в центре Алматы

CA-NEWS (KZ) - В Алматы на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Сатпаева грузовик врезался в припаркованные автомобили, передает корреспондент МИА «Казинформ» с места происшествия.

По предварительным данным, водитель фуры мог уснуть за рулем, и ударить сзади легковой автомобиль. В итоге грузовик по принципу домино «собрал» семь автомобилей. К счастью, в салоне не было никого из водителей.