Грузовик снес семь автомобилей в центре Алматы
- Казахстан, происшествия
- 15:28, 06 августа 2018
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CA-NEWS (KZ) - В Алматы на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Сатпаева грузовик врезался в припаркованные автомобили, передает корреспондент МИА «Казинформ» с места происшествия.
По предварительным данным, водитель фуры мог уснуть за рулем, и ударить сзади легковой автомобиль. В итоге грузовик по принципу домино «собрал» семь автомобилей. К счастью, в салоне не было никого из водителей.
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