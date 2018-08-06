Лидер хакеров, которые взламывали переписки первых лиц России, вышел из СИЗО

CA-NEWS (CA) - Лидер хакеров из группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев освободился после года, проведенного в СИЗО. Его подчиненные взламывали и публиковали переписки Дмитрия Медведева, Натальи Тимаковой и Аркадия Дворковича. Владимир Аникеев, лидер хакерской группировки «Шалтай-Болтай» вышел на свободу после отбытия срока наказания. Об этом сообщил РБК адвокат Аникеева Руслан Коблев.

«Освободили в пятницу, засчитав по новым правилам срок содержания под стражей в ходе следствия», — рассказал Коблев.

Участники «Шалтая-Болтая» взламывали переписку известных личностей, после чего частично выставляли ее в своем блоге. Вслед за этим остальная часть переписки продавалась заинтересованным лицам. Среди жертв хакеров оказались премьер-министр Дмитрий Медведев, его пресс-секретарь Наталья Тимакова, вице-премьер Аркадий Дворкович, замначальника управления внутренней политики президента Тимур Прокопенко, гендиректор News Media Арам Габрелянов.

Так, стоимость содержимого почты Натальи Тимаковой хакеры оценили примерно $35 тыс. За эти деньги покупатель должен был получить доступ к примерно 500 сообщениям, в которых содержалась рабочая и неформальная переписка пресс-секретаря премьера и экс-президента.

Официально потерпевшими по делу проходили телеведущий Дмитрий Киселев, помощник президента Андрей Белоусов и руководитель дирекции Сбербанка по управлению проектами в сфере ЖКХ Евгений Кисляков.

Задержания по «делу «Шалтая-Болтая» начались в октябре 2016 года. Изначально в нем было четыре фигуранта. Лидер группы Аникеев был осужден на два года колонии в особом порядке, поскольку признал вину и дал показания против своих сообщников. Прочие участники группы получили по три года колонии после частичного признания вины. Суд над ними проходил в закрытом режиме в связи с тем, что в материалах дела содержались сведения, являющиеся гостайной.