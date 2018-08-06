Монгольская народная партия планирует участвовать в предстоящих парламентских выборах

CA-NEWS (MNG) - 1 августа на заседании управляющего совета монгольской народной партии (МНП) было решено созвать 6 августа малый съезд партии, передает Montsame.

Согласно этому решению 6 августа малый съезд МНП начал свою работу в партийном дворце «Независимость», на котором был обсужден вопрос о принятии участия партии в дополнительных парламентских выборах, выборе кандидата и решении о его выдвижении в депутаты по одномандатному избирательному участку №42.

После завершения малого съезда генеральный секретарь партии Д.Амарбаясгалан сделал сообщение . По его словам, Малый съезд МНП поддержал участие партии в дополнительных выборах 7 августа будет передан соответствующий официальный документ центральному избирательному комитету.

«У нас много кандидатов, желающих выдвинуть свое имя на выборах. В скором времени мы определим имя своего кандидата в депутаты», - подчеркнул Д.Амарбаясгалан.