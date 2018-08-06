РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монгольская народная партия планирует участвовать в предстоящих парламентских выборах

CA-NEWS (MNG) - 1 августа на заседании управляющего совета монгольской народной партии (МНП) было решено созвать 6 августа малый съезд партии, передает Montsame.

Согласно этому решению 6 августа малый съезд МНП начал свою работу в партийном дворце «Независимость», на котором был обсужден вопрос о принятии участия партии в дополнительных парламентских выборах, выборе кандидата и решении о его выдвижении в депутаты по одномандатному избирательному участку №42.

После завершения малого съезда генеральный секретарь партии Д.Амарбаясгалан сделал сообщение . По его словам, Малый съезд МНП поддержал участие партии в дополнительных выборах 7 августа будет передан соответствующий официальный документ центральному избирательному комитету.

«У нас много кандидатов, желающих выдвинуть свое имя на выборах. В скором времени мы определим имя своего кандидата в депутаты», - подчеркнул Д.Амарбаясгалан.

print
  • В Узбекистане скончался начальник бюро принудительного исполнения, раненный ножом своим же подчиненным
  • Власти Красноярского края объявили 6 августа днем траура в связи с гибелью пассажиров при крушении вертолета
  • Папа римский решил бороться против смертной казни во всем мире
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×