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  6 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Крупный пожар на Бухтарминском водохранилище попал на видео

CA-NEWS (KZ) - 4 августа, в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области произошло загорание сухой травы на территории в 45 гектаров. Очевидцу, находящемуся на Бухтарминском водохранилище, удалось снять пожар на видео.

Сухостой загорелся, предположительно, после шести вечера, а ликвидировать пожар удалось лишь в 03:46 5 августа.

«Жертв и пострадавших, а также угрозы населенным пунктам нет", — подтвердили «Sputnik-Казахстан» в комитете по ЧС.

В ликвидации были задействованы десять пожарных и 22 единицы спецтехники.

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