Таджикская делегация дружбы посетила Самарканд

- Таджикистан, общество
- 17:29, 06 августа 2018
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CA-NEWS (TJ) - Делегация дружбы Таджикистана, совершающая визит в Узбекистан, посетила в конце прошлой недели древний город Самарканд.
Как сообщает пресс-центр министерства культуры Таджикистана, первым делом представители делегации РТ посетили исторические и культурные достопримечательности древнего Самарканда.
Затем в исполнительном комитете города состоялась встреча с представителями общественности по обмену мнениями относительно развития взаимного сотрудничества в рамках дружбы обоих народов.
Были обсуждены вопросы сотрудничества в области культуры, издательской деятельности, науки, туризма, отмечена ценность судьбоносных и достойных инициатив глав государств Таджикистана и Узбекистана.
По окончании конференции министр культуры Таджикистана Шамсиддин Орумбекзода преподнес в дар самаркандским друзьям несколько ценных книг.
Среди подаренных книг, книги «Шашмаком», «Краткая энциклопедия для детей и юношества», «Энциклопедия культуры таджикского народа», «Нематериальное культурное наследие Таджикистана» и «Таджикская национальная энциклопедия».