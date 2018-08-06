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  6 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикская делегация дружбы посетила Самарканд

CA-NEWS (TJ) - Делегация дружбы Таджикистана, совершающая визит в Узбекистан, посетила в конце прошлой недели древний город Самарканд.

Как сообщает пресс-центр министерства культуры Таджикистана, первым делом представители делегации РТ посетили исторические и культурные достопримечательности древнего Самарканда.

Затем в исполнительном комитете города состоялась встреча с представителями общественности по обмену мнениями относительно развития взаимного сотрудничества в рамках дружбы обоих народов.

Были обсуждены вопросы сотрудничества в области культуры, издательской деятельности, науки, туризма, отмечена ценность судьбоносных и достойных инициатив глав государств Таджикистана и Узбекистана.

По окончании конференции министр культуры Таджикистана Шамсиддин Орумбекзода преподнес в дар самаркандским друзьям несколько ценных книг.

Среди подаренных книг, книги «Шашмаком», «Краткая энциклопедия для детей и юношества», «Энциклопедия культуры таджикского народа», «Нематериальное культурное наследие Таджикистана» и «Таджикская национальная энциклопедия».

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