В Астане суд отказал в восстановлении студентам, отчисленным после скандала с сертификатами IELTS

CA-NEWS (KZ) - В Астане суд отказал ряду студентов, поступивших в АО «Медицинский университет «Астана» по поддельным сертификатам IELTS, сообщает телеканал 24.kz.

«Служители Фемиды постановили отказать в удовлетворении исков нескольких учащихся. Осенью 2017 года после жалоб студентов начались проверки в медвузе. Спустя несколько месяцев руководство медицинского университета отчислило 117 человек. Некоторые из них подали в суд, посчитав исключение незаконным», - сообщает телеканал.

По словам представителя истцов, были нарушены права молодых людей. Ведь в момент, когда их отчисляли, не было заключения экспертизы и точных данных о подлинности документов и виновных.

«Доказать недействительность этих сертификатов простым способом проверки в реестре невозможно. Поскольку сама организация, которая выдаёт эти сертификаты, в своих документах делает оговорку о том, что при подлинности печати на данных документах их недействительность может оценивать только сама организация. На сегодняшний день просто запроса такого официального именно в головную организацию британского консульства не сделано. И ответа от них нет. Стоит отметить, что решение суда пока ещё не вступило в силу. Что касается других дел в отношении отчисленных граждан, процессуальные решения по некоторым из них ещё не приняты», – рассказал адвокат Ергали Мельдебеков.

На отчисленных студентов завели уголовные дела по статье 385, часть 3 УК РК – «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». Десятки дел поступили в суды. Экспертиза показала, что сертификаты не соответствуют бланку оригинала и не имеют степеней защиты. Поддельные документы покупали за 200 тысяч тенге. Большинство студентов признали вину в предоставлении вузу поддельных сертификатов и получили штрафы в 50-60 тысяч тенге ($140-170).

3 мая сообщалось, что в медуниверситете «Астана» не смогли проверить подлинность сертификатов IELTS у British Council. База организации оказалась недоступной.

24 апреля 2018 года руководство медицинского университета «Астана» отчислило 117 студентов. Выяснилось, что они предоставили поддельные сертификаты IELTS при поступлении в магистратуру, резидентуру и докторантуру.