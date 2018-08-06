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  6 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Deutsche Welle поможет Узбекистану в развитии СМИ

CA-NEWS (UZ) - Главный директор Узбекского агентства по печати и информации Лазиз Тангриев на днях принял менеджера образовательных программ в странах Центральной Азии немецкой международной общественной телерадиокомпании «Deutsche Welle» Лидию Ранерт и белорусского тренера Виктора Рудника. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Цель визита делегации – установление тесного сотрудничества с новым университетом журналистики и массовых коммуникаций. Кроме того, гости побывали в регионах и ознакомились с деятельностью местных СМИ в Андижане, Намангане, Ургенче и Нукусе.

Сообщается, что Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (финансовый источник «Deutsche Welle») выделит 30 тысяч евро на развитие СМИ в Узбекистане.

Для справки, в настоящее время в «Deutsche Welle» («Немецкая волна») работают свыше трех тысяч специалистов. У телерадиокомпании имеются представительства в 60 странах мира.

Отметим, что сайт Deutsche Welle долгое время оставался заблокированным в Узбекистане. В настоящее время доступ к сайту открыт.

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