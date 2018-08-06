Фамилия бывшего главы СНБ Узбекистана Рустама Иноятова исчезла из списка членов Сената

CA-NEWS (UZ) - Фамилия бывшего председателя Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана Рустама Иноятова отсутствует в списке членов Сената Олий Мажлиса, назначенных президентом Узбекистана в соответствии с предоставленными ему конституционными полномочиями. Об этом сообщает uzmetronom.com.

"Удалена или не была включена изначально – сказать трудно, поскольку наткнулись случайно. Но 31 января этого года местные СМИ, со ссылкой на пресс-службу президента, сообщили о назначении генерал-полковника государственным советником президента и членом Сената. Правда, на сайте президента Узбекистана указ о назначении сенатором Иноятова Рустама Расулевича не публиковался", - отмечает издание.

Как подчёркивается в сообщении, спорным представляется нынешнее пребывание бывшего руководителя СНБ и в качестве государственного советника президента по политико-правовым вопросам. По крайней мере, контроль за исполнением одного из своих последних указов глава государства возложил не на Р. Иноятова, а на его заместителя. В документах подобного уровня такое не практикуется.

Напомним, что Рустам Иноятов возглавлял спецслужбу с 1995 года. 31 января текущего года он был отправлен в отставку. Вместо него был назначен генеральный прокурор Узбекистана Ихтиер Абдуллаев. Иноятов был одним из немногих руководителей, оставшихся у власти после смерти Ислама Каримова.

В марте прошлого года агентство Reuters, ссылаясь на дипломатические источники и источники в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР), писало о конфликтах между Мирзиёевым и Иноятовым. По этим данным, бывший глава бывшей Службы нацбезопасности выступал против реформ, которые хотел провести новый президент, включая плавающий курс валюты и отмену виз для туристов.