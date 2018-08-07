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  7 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и Узбекистан связал третий авиамаршрут: Душанбе-Бухара

CA-NEWS (TJ) - Авиакомпания «Сомон Эйр» 6 августа выполнила первый рейс по направлению Душанбе-Бухара. Это третий авиамаршрут, который связывает Таджикистан и Узбекистан.

По словам пассажиров, стоимость авиабилета Душанбе-Бухара составляет 485 сомони, или 51 доллар по нынешнему курсу, что немного дороже по сравнению с ценой авиабилета на рейс Душанбе-Самарканд – данное направление выполняется авиакомпанией «Таджик Эйр» за 300 сомони или 33 доллара за билет.

По данным авиационных властей Таджикистана, в скором времени воздушное сообщение с городами Узбекистана расширится, и в города соседней страны можно будет вылететь из аэропортов Бохтара и Куляба.

35-летняя жительница Бухары Дилфуза Хикматова – одна из пассажиров первого рейса. По ее словам, она приехала в Душанбе навестить отца две недели назад. Приехала вместе с тремя малолетними детьми на машине, назад возвращается на самолете. «На машине, конечно, сложнее путешествовать. Приходится подолгу стоять на солнцепеке на погранпосту, потом нужно пересаживаться на другую машину. А на самолете 45 минут и ты в Бухаре. С учетом скидок на билеты для малолетних детей получается, что полет на самолете по цене практически не отличается от путешествия на машине», - поделилась Дилфуза Хикматова.

Ранее, 28 июля, авиакомпания «Таджик Эйр» совершила первый полет по направлению Душанбе-Самарканд. Стоимость билета – 300 сомони. До этого авиакомпания «Сомон Эйр» начала полеты из Душанбе в Ташкент по 680 сомони за билет.

Субхон Джураев, первый заместитель директора компании «Сомон Эйр», сказал, что больший пассажиропоток на рейсах в Узбекистан должен повлиять на снижение стоимости билета. По его словам, это первые полеты по данному направлению и они осуществляются не ради получения прибыли, а в политических целях и ради удовлетворения социальных потребностей населения.

Автобусное сообщение и регулярные авиарейсы между городами Узбекистана и Таджикистана были прекращены в 1992 году, когда в Таджикистане началась гражданская война. С апреля прошлого года между Душанбе и Ташкентом после 25-летнего перерыва открыто воздушное сообщение.

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