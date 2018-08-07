Выстреливший в таджикского мигранта москвич приговорен к 10,3 годам заключения

CA-NEWS (TJ) - Черемушкинский суд города Москвы отправил за решетку 61-летнего Сергея Царёва, который выстрелил в вагоне метро в таджикского мигранта. Инцидент произошел два года назад: Царёв, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с мигрантом из Таджикистана Сулаймоном Саидовым.

Царёв требовал, чтобы Саидов вместе со своим племянником покинули вагон метро, потому что им «тут не место».

​По информации Комитета «Гражданское содействие», нападавший называл таджикистанцев «черными обезьянами», нецензурно бранился. Саидов заслонил племянника спиной и сказал ему: «Человек просто пьяный, не смотри на него, не обращай внимания». В этот момент нападавший сказал: «Через три минуты тебя не будет. Я тебя убью». После чего несколько раз выстрелил в Саидова из пистолета «ОСА» и попал ему в живот и в голову.

Нападавший сумел скрыться с места преступления, но его вскоре задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Молодой человек получил очень серьезные травмы, врачи были вынуждены удалить ему глаз.

4 августа суд присяжных пришел к вердикту, что Царёв виновен и не заслуживает снисхождения. Его приговорили его к 10 годам и 3 месяцам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как сообщает центр «Сова», в ходе следствия возникли сомнения в психическом здоровье подозреваемого. 18 октября 2016 года Федеральный медицинский исследовательский центр им. Сербского пришел к выводу, что у Царева "смешанное расстройство эмоций и поведения, обусловленное расстройством адаптации", и что он нуждается в отправлении на принудительное лечение. 7 декабря 2016 года Кузьминский районный суд Москвы вынес решение о переводе Царева в психиатрический стационар специализированного типа для "принудительного лечения до выхода его из болезненного состояния". Но недееспособным Царев признан не был.

Тогда пострадавший обратился в суд с гражданским иском, он потребовал взыскать с Царева 300 тысяч рублей компенсации за медицинские расходы и 15 миллионов рублей компенсации морального вреда.