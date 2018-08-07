Выстреливший в таджикского мигранта москвич приговорен к 10,3 годам заключения

- Таджикистан, общество
- 9:28, 07 августа 2018
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CA-NEWS (TJ) - Черемушкинский суд города Москвы отправил за решетку 61-летнего Сергея Царёва, который выстрелил в вагоне метро в таджикского мигранта. Инцидент произошел два года назад: Царёв, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с мигрантом из Таджикистана Сулаймоном Саидовым.
Царёв требовал, чтобы Саидов вместе со своим племянником покинули вагон метро, потому что им «тут не место».
По информации Комитета «Гражданское содействие», нападавший называл таджикистанцев «черными обезьянами», нецензурно бранился. Саидов заслонил племянника спиной и сказал ему: «Человек просто пьяный, не смотри на него, не обращай внимания». В этот момент нападавший сказал: «Через три минуты тебя не будет. Я тебя убью». После чего несколько раз выстрелил в Саидова из пистолета «ОСА» и попал ему в живот и в голову.
Нападавший сумел скрыться с места преступления, но его вскоре задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Молодой человек получил очень серьезные травмы, врачи были вынуждены удалить ему глаз.
4 августа суд присяжных пришел к вердикту, что Царёв виновен и не заслуживает снисхождения. Его приговорили его к 10 годам и 3 месяцам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Как сообщает центр «Сова», в ходе следствия возникли сомнения в психическом здоровье подозреваемого. 18 октября 2016 года Федеральный медицинский исследовательский центр им. Сербского пришел к выводу, что у Царева "смешанное расстройство эмоций и поведения, обусловленное расстройством адаптации", и что он нуждается в отправлении на принудительное лечение. 7 декабря 2016 года Кузьминский районный суд Москвы вынес решение о переводе Царева в психиатрический стационар специализированного типа для "принудительного лечения до выхода его из болезненного состояния". Но недееспособным Царев признан не был.
Тогда пострадавший обратился в суд с гражданским иском, он потребовал взыскать с Царева 300 тысяч рублей компенсации за медицинские расходы и 15 миллионов рублей компенсации морального вреда.