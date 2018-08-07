В Монголии прошел фестиваль «Баргажин-2018»

CA-NEWS (MNG) - Международный фестиваль «Баргажин-2018» прошел в городе Чойбалсан аймака Дорнод с участием представителей Курумканского и Баргузинского районов Бурятии (Россия), Автономного района Внутренняя Монголия (Китай), сообщает Montsame.

Целью четвертого по счету фестиваля является межнациональное взаимодействие через ознакомление с национальными традициями, формирование интереса к культуре и искусству баргутов, проживающих на территории Монголии, Китая и России.

Глава администрации аймака М.Бадамсурэн отметил на церемонии открытия, что «Этнические группы, проживающие в бескрайних степях Дорнода сохранили свою собственную культуру, этническую особенность и идентичность. В XXI веке возникла необходимость восстановить, сохранить и передать будущему поколению богатство нашей традиции, истории, культуры и обычаев. Баргуты - монгольская этническая группа, которая сыграла важную роль в истории национальной независимости и свободы нашей страны».

В рамках фестиваля «Баргажин-2018» прошли различные спортивные соревнования и культурные мероприятия, такие как стрельба из лука по висячей мишени, национальная борьба, скачки лошадей, конкурс костюмов-баргутов и конкурс исполнителей баргутских песен в различных жанрах. Кроме того, была организована научная конференция на тему «Современные проблемы, возникающих в исследовании баргутской культуры», а также фотоконкурс «Баргажин I, II, и III».

Впервые фестиваль «Баргажин» был организован в 2007 году в сомоне Хулунбуйр аймака Дорнод.