Число жертв землетрясения в Индонезии достигло почти 100

CA-NEWS (CA) - По меньшей мере 98 человек погибли в результате мощного землетрясения на индонезийском острове Ломбок. Десятки человек пострадали, в основном на севере острова, сообщает Би-би-си.

Десятки тысяч жителей эвакуированы из зоны катастрофы. Экстренные службы убеждены, что число жертв может вырасти. Землетрясение магнитудой 7 вызвало разрушение зданий и перебои в электроснабжении и ощущалось и на соседнем Бали.

Сотни туристов находятся на пляжах островов Гили в ожидании эвакуации. Эвакуировать всех не представляется возможным из-за нехватки судов - за ними отправлены два корабля индонезийских ВМФ.

В Twitter представителя спасательных служб сообщается о разрушенной мечети в деревне Ладинг-Ладинг в северной части Ломбока, где под завалами остаются десятки живых людей. Спасательные работы затруднены нехваткой тяжелой техники, людей приходится извлекать из под завалов вручную.

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Аэропорт на острове работает, несмотря на незначительные повреждения.

Геологическая служба США сообщила, что очаг последнего землетрясения находился недалеко от северного побережья Ломбока на глубине 10 км. Геологи поначалу предупредили об опасности цунами, но чуть позже отменили предупреждение. После землетрясения произошло не менее 130 остаточных подземных толчков.

Представитель агентства по устранению последствий стихийных бедствий Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо сообщил Франс пресс, что в главном городе острова, Матараме, частично или полностью разрушено десятки домов. По словам чиновника, вся северная часть Ломбока подверглась сильным разрушениям.

Три самолета C-130 Hercules и два вертолета перевозят медикаменты и палатки для жителей, оставшихся без крова - землятресение уничтожило дороги и мосты, и добраться до района бедствия на автотранспорте невозможно.

Землетрясение ощущалось несколько секунд и на Бали, где люди выбежали из зданий. Пациенты в больнице Денпасар на Бали были эвакуированы из здания, врачи продолжали лечить их на улице.

С соседних с Бали островов Гили, популярных среди любителей пляжного отдыха и дайвинга, были эвакуированы около 1200 туристов. Одна из них - Маргрет Хельгадоттир из Исландии, рассказывает, что у нее на глазах рухнула крыша отеля, где она жила, отовсюду были слышны крики людей, а саму ее спасло то, что в момент обрушения она с друзьями находилась на улице.

Сейчас сотни туристов находятся на пляжах островов Гили в ожидании эвакуации. По словам главы туристического агентства провинции Западная Нуса-Тенгара Мухаммада Фоозала, эвакуировать всех не представляется возможным из-за нехватки судов. В настоящий момент для эвакуации туристов к островам направлены два корабля индонезийских ВМФ.