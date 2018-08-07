В Крыму предлагают наладить чартерные авиарейсы с Узбекистаном

CA-NEWS (UZ) - Представители региональной общественной организации "Къырым бирлиги" инициируют запуск чартерного авиасообщения между Симферополем и Ташкентом. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель организации Сейтумер Ниметуллаев.

По его словам, этот вопрос будет рассматриваться на уровне внешнеполитических ведомств Узбекистана и России. "Есть поминальные дни. У наших соотечественников здесь много родственников похоронено. Также наши родственники похоронены в Узбекистане", — пояснил общественник.

Также он подчеркнул, что крымским татарам, проживающим в Узбекистане, интересен отдых на крымских курортах. Ниметуллаев подчеркнул, что инициативу пообещал поддержать депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.



