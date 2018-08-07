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  7 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Взрыв бензовоза в итальянской Болонье попал на видео

CA-NEWS (CA) - Два человека погибли и около 84 человек пострадали в результате взрыва автоцистерны и других машин на шоссе близ итальянской Болоньи, сообщает La Repubblica.

По данным телеканала RaiNews24, 55 человек с ожогами от первой до третьей степени были доставлены в больницу Маджоре в Болонье. Еще 18 пострадавших были отправлены в больницы в Будрио, Кастель-Сан-Джованни и Бентивольо.

Кроме того, два человека, находящиеся в тяжелом состоянии, были доставлены в больницы в Чезене и Парме. Еще 10 человек отправили в больницу, расположенную в Баццано.

Телеканал отмечает, что среди пострадавших оказались 11 карабинеров и два сотрудника дорожной полиции. В настоящее время на месте взрыва продолжаются спасательные работы.

Согласно сообщениям с места событий, грузовик с горючим попал в аварию и загорелся. По предварительной информации, взорвались и загорелись химикаты, которые перевозила автоцистерна.

Огонь перекинулся на автосалон, расположенный у дороги рядом с местом ЧП, — загорелись автомобили на стоянке. Некоторые из них тоже взорвались после возгорания горючего в баках. Участок эстакады обрушился после взрыва автоцистерны на шоссе у Болоньи.

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