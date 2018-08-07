Госслужащего уволили за трехчасовое отсутствие на работе в Кызылорде

CA-NEWS (KZ) - В Кызылординской области с начала года пять государственных служащих уволены по отрицательным мотивам с занимаемых должностей, передает Tengrinews.kz.

Как рассказал на пресс-конференции руководитель департамента Абзал Мухимов, из них двое уволены за совершение коррупционного правонарушения, двое - за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу, и еще один госслужащий уволен в связи с отсутствием на рабочем месте более трех часов без уважительной причины.

Отмечается, что по сравнению с первым полугодием прошлого года количество уволенных по отрицательным мотивам уменьшилось в 3,5 раза. Вместе с тем с начала года из рядов государственных служащих по собственному желанию уволены 48 человек, среди них 14 чиновников из руководящего состава. Число государственных служащих в области составляет 3 737 единиц, а фактическое количество сотрудников - 3 588 человек.