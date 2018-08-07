Подготовка к авторалли «Амуль-Хазар» привела к спекуляциям железнодорожными и авиабилетами

CA-NEWS (TM) - В связи с подготовкой к авторалли «Амуль-Хазар» на трассе Дашогуз-Ашхабад с понедельника прошлой недели остановлено автомобильное сообщение. Об этом сообщает источник радио «Азатлык» в Дашогузе.

По неофициальным сообщениям, приостановка автомобильного движения привело к большим трудностям и дополнительным затратам для граждан, которым срочно нужно ехать из Дашогуза в Ашхабад, в частности больным и абитуриентам.

Тем временем, сообщается, что в этом направлении стало сложнее купить билеты на поезд и самолёт.

Для того, чтобы купить билет, людям всё чаще приходится обращаться к посредникам, а тем, кому посчастливится купить билет, приходится переплачивать в 10 раз за железнодорожный билет и в 5 раз за авиабилет, сообщает корреспондент в регионе.

Как сообщил слушатель, в настоящее время авиабилет на рейсы между велаятами Туркменистана стоит в среднем 85 манатов, но их нет в продаже.

«За 85-90 манатов нельзя купить билеты даже за неделю. Если придёшь в кассу, только услышишь, что билетов нет», - отмечает слушатель Азатлыка в своем сообщении. По его словам, билеты можно купить либо по знакомству, либо переплатив.

«У нас был случай 6 июля, мы поехали на вокзал, чтобы купить билет на самолёт. У каждой кассы за билетами стояли не менее 50-60 человек. В соседней очереди стояли около 3-4 мужчин в военной форме. Потом ещё в одной очереди вдруг началась суматоха, люди начали толкаться, дёргать друг друга за одежду. Одна женщина начала кричать. Потом вмешались охранники вокзала и утихомирили людей», - рассказал радиослушатель в своём письме, отмечая, что драки в очередях случаются часто и были случаи, когда разбивали стёкла окон в кассах.

Но, по его словам, трудности граждан не ограничиваются только дефицитом билетов, зачастую в поездах отсутствует комфорт: «Перед тем как мы зашли в вагон поезда, проводник сразу предупредил о том, что кондиционер не работает. Но другого выхода нет и люди всё равно зашли в вагон. Мгновенно вагон охватил неприятный запах. Пришлось сразу открыть окна».