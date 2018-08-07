Российская олимпийская велогонщица сменила гражданство на узбекское

CA-NEWS (UZ) - Решение Забелинской сменить спортивное гражданство стало неожиданностью для руководства Федерации велосипедного спорта России (ФВСР). Об этом «Интерфаксу» рассказал президент Федерации Вячеслав Екимов.

«Ольга Забелинская уведомила нас о своем решении, которым мы были обескуражены и которому были удивлены. На протяжении последних лет мы старались сделать все возможное, вкладывали все силы в то, чтобы она, как лидер российского женского велоспорта, получала все необходимое для оптимальной подготовки к ключевым стартам сезона, в том числе к Олимпийским играм, на которых в 2012 и 2016 годах она завоевала медали в составе сборной России», - заявил президент ФВСР Вячеслав Екимов.

Екимов заявил, что Федерация не намерена давать согласие на переход Забелинской в другую сборную. Он также добавил, что решение спортсменки стало для него сюрпризом.

Забелинская 6 августа объявила, что будет выступать за сборную Узбекистана. Она уже направила соответствующие документы в Международный союз велосипедистов (UCI). При этом она не стала называть причины, по которым решила сменить команду.

Агентство «Р-Спорт» сообщило, что Забелинская месяц назад получила гражданство Узбекистана. Выступать за сборную новой страны она сможет после того, как получит разрешение от UCI.

Забелинская выиграла две бронзовые медали на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Она стала третьей в индивидуальной и групповой гонке. В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро спортсменка выиграла серебро, финишировав второй в индивидуальных соревнованиях.