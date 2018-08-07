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  7 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Швеции пройдет форум «Молодые новаторы Монголии-2018»

CA-NEWS (MNG) - Монгольская молодежная ассоциация в Швеции инициировала проект «Форум молодых новаторов», в рамках которого впервые пройдет форум «Молодые новаторы Монголии-2018» с 16 по 17 августа в Стокгольме при поддержке зарубежных и отечественных компаний, передает Montsame.

Цель форума - поделиться знаниями и информацией, ознакомиться с передовыми идеями и инновационными решениями стран, в которых проживает монгольская молодежь, обменяться опытом и искать пути сотрудничества, чтобы внести свой вклад в экономику и содействовать развитию своей страны.

По словам главы молодежной ассоциации Монголии в Швеции Э.Мандухай, на данный момент заявки на участие в форуме подали молодые люди из Монголии, Тайвана, Нидерландов, Швеции, России и Южной Кореи.

«Темой первого нашего форума является «Стартап и Инновация» и мы сейчас находимся на финальном этапе подготовительных работ», -сообщила Э.Мандухай.

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