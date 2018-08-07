В Сети появилось видео взрыва дрона при покушении на президента Венесуэлы

CA-NEWS (CA) - Пользователь Cesar Guardiola в своем Twitter опубликовал видеозапись, на которой виден момент взрыва коптера во время попытки покушения на главу Венесуэлы Николаса Мадуро.

На видео запечатлено, как дрон снижается, подлетая к толпе, после чего следует взрыв.

Покушение на главу Венесуэлы произошло на церемонии празднования 81-летия создания Национальной боливарианской гвардии. Взрыв прозвучал в тот момент, когда Мадуро выступал на трибуне перед войсками. После этого охрана укрыла Мадуро бронежилетами и увела с трибуны.

На телевизионных кадрах с прямой трансляции парада видно, как солдаты ломают строй и разбегаются в поисках укрытия. По информации венесуэльских властей, семь офицеров были ранены.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на главу МВД Венесуэлы Нестора Ревероля, организаторы покушения использовали два дрона, начиненных взрывчаткой C4.

По его словам, на каждом летательном аппарате было около килограмма взрывчатого вещества. Они должны были пролететь вдоль проспекта Боливара, где на трибуне находился президент страны. Однако охране удалось сбить их с курса с помощью установленных искусственных помех.

Министр добавил, что шесть «террористов и наемных убийц» были арестованы. Также полиция изъяла шесть автомобилей и провела обыски в нескольких отелях. По информации правительства, были получены видеозаписи, которые связывают арестованных с покушением на президента. Сразу же после происшествия правительство указало на радикальные элементы в правой части политического спектра Венесуэлы как на возможных виновников. Нестор Реверол заявил, что в числе арестованных - человек, обвинявшийся в участии в нападении на Форт Парамакай - армейские казармы на северо-востоке Венесуэлы.

Сам Мадуро обвинил в покушении президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, однако колумбийский МИД отверг обвинения.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также отверг какую бы то ни было причастность Вашингтона, добавив, что всё это могло быть подстроено самим венесуэльским режимом.