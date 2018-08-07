Новорожденную девочку оставили в сумке на окраине дороги Туркестанской области
CA-NEWS (KZ) - Местные жители нашли новорожденного ребенка в спортивной сумке на обочине дороги в Туркестанской области, передает «Первый канал «Евразия».
Младенец около четырех часов провел в наглухо застегнутой сумке на жаре и едва не погиб от удушья, пока его не обнаружила местная жительница. По ее словам, младенец – девочка – был красным и вначале не подавал признаков жизни и затем она побежала соседу который был врачом.
Сейчас ребенок находится в детской больнице. При осмотре врачи определили, что младенец родился три дня назад. Девочку решили назвать Айым.
На данный момент полиция разыскивает мать ребенка, которая сознательно оставила ребенка умирать.
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