Шанс Забелинской выступить на Олимпиаде в Токио за Узбекистан зависит от Олимпийского комитета РФ

CA-NEWS (UZ) - Мнение Олимпийского Комитета России в вопросе участия трехкратного призера Олимпийских игр Ольги Забелинской в Олимпийских играх 2020 года в Токио в составе команды Узбекистана будет учитываться при принятии соответствующего решения. Об этом заявил РИА Новости член комиссии по велоспорту на шоссе Международного союза велосипедистов (UCI), вице-президент Европейского союза велосипедистов Александр Гусятников.

Ранее сообщалось, что российская спортсменка Забелинская получила паспорт Узбекистана и рассматривает возможность выступать под флагом этой страны.

"Сейчас у Ольги лицензия российская. Она уже, насколько мне известно, отправила соответствующий запрос в UCI, но тут ведь какое дело - у нее лицензия на 2018 год российская, значит, первая узбекистанская, если она решит выступать за эту сборную, будет с 2019 года. В этом случае предполагается двухлетний "карантин", и вопрос о ее участии (в Играх-2020) может быть решен с учетом мнения Олимпийского комитета России и НОК Узбекистана. В этом случае, как правило, прислушиваются к мнению национальной федерации", - сказал Гусятников РИА Новости.

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов заявил, что организация не видит возможности отпустить спортсменку выступать за сборную Узбекистана.