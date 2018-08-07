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  7 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане замначальника милиции задержан на взятке в $20 тыс.

CA-NEWS (TJ) - Заместитель начальника отдела управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Таджикистана Джурахон Нусратуллозода задержан по подозрению в получении взятки, сообщает ТаджикТА во вторник, 7 августа.

«В агентство обратился гражданин «А» с просьбой принят меры в отношении заместителя начальника ОБНОН МВД Джурахона Нусратуллозода.

Гражданин «А» заявил, что Нусратуллозода потребовал с него. взятки, пообещав оказать содействие в освобождении его братьев», - сообщает пресс-центр агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией РТ.

Милиционер был задержан сотрудниками агентства по борьбе с коррупцией в момент получения у гражданина «А» $19,8 тыс., предположительно взятки. Отмечается, что передача денег происходила в одном из лечебных кабинетов больницы «Истиклол».

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