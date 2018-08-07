Правительственная делегация из Узбекистана прибыла в Индию

CA-NEWS (UZ) - С 6 по 8 августа в Дели пребывает делегация Узбекистана. В ее состав вошли около 40 представителей, среди которых руководители отраслевых министерств и ведомств Узбекистана, Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям, Торгово-промышленной палаты, представители 6 областных хокимиятов по вопросам инвестиций и инноваций.

Деловой визит запланирован в рамках подготовки к 11 заседанию узбекско-индийской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоится в городе Ташкенте 16-18 августа, при поддержке Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям.

По программе визита запланировано участие в трех бизнес-форумах с представителями Федерации индийских торгово-промышленных палат (FICCI), Конфедерацией индийской промышленности (CII) и Торгово-промышленной палаты «Индия-СНГ».

Предстоят также встречи с руководством министерства коммерции и промышленности Индии, министерства финансов, министерства иностранных дел по экономическим вопросам и рядом представителей крупнейших компаний Индии.

В ходе деловой поездки планируется обсудить перспективные направления сотрудничества для проработки конкретных инвестиционных проектов в различных сферах экономики.