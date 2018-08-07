Интерпол объявил в розыск гражданина Казахстана, обворовавшего около 40 тысяч монголов

CA-NEWS (MNG) - Главное полицейское управление Монголии обратилось в Интерпол об объявлении в розыск гражданина Казахстана, директора компании «Жи Тайм» Марата Маженова, который «обворовал» почти 38 тысяч монгольских граждан на общую сумму в 40,8 млрд. тугриков (более $16 млн).

Как сообщает «Монголия Сейчас» Марат Маженов был отпущен под залог в марте этого года, при этом запрет на выезд из страны не был наложен. Воспользовавшись случаем, он пересёк государственную границу Монголии и до сих пор его не могут найти. Именно поэтому Интерпол начал розыск преступника.

Казахстанский гражданин занимался продвижением сетевого бизнеса в стране. Вышеуказанное количество пострадавших являются жителями Улан-Батора и 12 аймаков страны.