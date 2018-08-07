Ведущие вузы Таджикистана и Узбекистана договорились о сотрудничестве

CA-NEWS (TJ) - Национальный университет Таджикистана и Государственный университет Самарканда имени Алишера Навои договорились о сотрудничестве.

Договор о сотрудничестве подписали ректор ТНУ Мухаммадюсуф Имомзода и ректор Государственного университета Самарканда имени Алишера Навои Рустам Холмуродов.

Договор подписан в рамках визита культурной делегации Таджикистана в Республику Узбекистан, который состоялся с 1 по 4 августа, сообщает Авеста.

Целью подписания договора является налаживание взаимовыгодного сотрудничества между двумя вузами в сфере обмена опыта и реализации научных исследовательских работ.

Государственный университет Самарканда имени Алишера Навои создан в 1927 году. В настоящее время в университете функционируют филологический, историко-философский, педагогический, физико-математический, экономический, юридический, таджикской филологии факультеты, а также физического воспитания.

На сегодняшний день Национальный университет Таджикистана сотрудничает с Государственными университетами Андижана, Ферганы, Ташкента и Самарканда Республики Узбекистан.