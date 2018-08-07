В Туркменистане производство игрушечных нетбуков выдали за «настоящих»

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане производство игрушечных нетбуков для первоклассников выдали за производство «настоящих» компьютеров, сообщает издание «Хроники Туркменистана».

Традиция дарить всем первоклассникам нетбуки 1 сентября от имени президента Гурбангулы Бердымухамедова возникла в 2011 году. Вплоть до 2016 года детям дарили нетбуки марки Lenovo.

В сентябре 2016 года детям были подарены «обучающие компьютеры», собранные хозяйственным обществом «Oguzabat», которые оказались игрушками, имитирующими настоящие компьютеры.

В 2017 году Туркменистан закупил 142 819 обучающих компьютеров, которые также были электронными игрушками в виде ноутбуков.

В марте 2017 года власти страны заявили, что первоклассникам будут дарить нетбуки, разработанные в Туркменистане. Для изучения вопросов, связанных с производством нетбуков весной этого года предприниматели, а также представители Министерства промышленности, Туркменского государственного института транспорта и связи совершили рабочую поездку в Китай.