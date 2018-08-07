РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
СМИ сообщили о задержании убийцы главы управления МВД Узбекистана
Предыстория: Главу управления МВД Узбекистана зарезали на рабочем месте

CA-NEWS (UZ) - С начальником главного управления патрульно-постовой службы (ППС) и охраны общественного порядка МВД Узбекистана Дильшодом Акрамовым, найденным мертвым в своем служебном кабинете (по улице Тараса Шевченко), расправился бывший помощник экс-главы ГУВД Баходыра Курбанова по имени Рустам. Об этом AsiaTerra сообщил источник из Генеральной прокуратуры. Официальные органы пока не подтвердили эту информацию.

По данным источника, на теле убитого оперативники насчитали 16 колото-резаных ранений, характер которых свидетельствует о силе ножевых ударов и об особой жестокости убийства.

Чтобы скрыть следы преступления, убийца облил труп жертвы бензином и попытался сжечь, но, видимо, не успел. Его схватили на месте расправы сами сотрудники управления ППС.

По рассказу информатора, основной причиной кровавой трагедии называют шантаж со стороны Дильшода Акрамова. Чем именно и как он шантажировал своего убийцу, сейчас выясняется – на месте работают следственные органы.

Накануне в СМИ сообщалось, что столичной прокуратурой незамедлительно было возбуждено уголовное дело по пункту «ж» части 2 статьи 97 («Умышленное убийство с особой жестокостью») Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Напомним, что подполковник Дильшод Акрамов, павший от рук своего коллеги по цеху, был убит в субботу, 4 августа, поздно вечером на рабочем месте. До своего нового назначения, он работал начальником управления профилактики правонарушений ГУВД Ташкента.

Примечательно, что всего двумя днями раньше, 2 августа, в одной из столичных больниц скончался начальник Бюро принудительного исполнения (БПИ) Яккабагского района Кашкадарьинской области Узбекистана Бахром Джураев. На него три месяца назад напал с ножом уволенный с работы подчиненный.

print
  • Число жертв от землетрясения в Индонезии возросло до 91 человека
  • Госсекретарь МИД Монголии принял участие в 25-й сессии регионального форума АСЕАН
  • В Монголии проходит культурно-религиозный праздник «Даншиг наадам-Хурээ цам»
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×