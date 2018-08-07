СМИ сообщили о задержании убийцы главы управления МВД Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - С начальником главного управления патрульно-постовой службы (ППС) и охраны общественного порядка МВД Узбекистана Дильшодом Акрамовым, найденным мертвым в своем служебном кабинете (по улице Тараса Шевченко), расправился бывший помощник экс-главы ГУВД Баходыра Курбанова по имени Рустам. Об этом AsiaTerra сообщил источник из Генеральной прокуратуры. Официальные органы пока не подтвердили эту информацию.

По данным источника, на теле убитого оперативники насчитали 16 колото-резаных ранений, характер которых свидетельствует о силе ножевых ударов и об особой жестокости убийства.

Чтобы скрыть следы преступления, убийца облил труп жертвы бензином и попытался сжечь, но, видимо, не успел. Его схватили на месте расправы сами сотрудники управления ППС.

По рассказу информатора, основной причиной кровавой трагедии называют шантаж со стороны Дильшода Акрамова. Чем именно и как он шантажировал своего убийцу, сейчас выясняется – на месте работают следственные органы.

Накануне в СМИ сообщалось, что столичной прокуратурой незамедлительно было возбуждено уголовное дело по пункту «ж» части 2 статьи 97 («Умышленное убийство с особой жестокостью») Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Напомним, что подполковник Дильшод Акрамов, павший от рук своего коллеги по цеху, был убит в субботу, 4 августа, поздно вечером на рабочем месте. До своего нового назначения, он работал начальником управления профилактики правонарушений ГУВД Ташкента.

Примечательно, что всего двумя днями раньше, 2 августа, в одной из столичных больниц скончался начальник Бюро принудительного исполнения (БПИ) Яккабагского района Кашкадарьинской области Узбекистана Бахром Джураев. На него три месяца назад напал с ножом уволенный с работы подчиненный.