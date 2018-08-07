Сын бен Ладена женился на дочери исполнителя терактов 11 сентября

CA-NEWS (CA) - Сын Усамы бен Ладена Хамза женился на дочери исполнителя теракта 11 сентября 2001 года, совершенного в США. Об этом в интервью газете The Guardian рассказали члены семьи бывшего «террориста номер один».

Брачный союз подтвердили сводные братья Усамы бен Ладена — Ахмад и Хасан Аль-Аттас. По их мнению, Хамза занял руководящую должность в «Аль-Каиде» и намеревался отомстить за смерть своего отца, застреленного во время операции США в Пакистане.

«Мы слышали, что он женился на дочери Мухаммеда Атты (один из лидеров смертников, совершивших теракт 11 сентября в Нью-Йорке), - рассказали они. - Мы не знаем, где он находится, скорее всего, в Афганистане».

Хамза бен Ладен - сын одной из трех выживших жен Усамы бен Ладена, Хайрии Сабар, которая жила с ним в Абботтабаде, недалеко от пакистанской военной базы. Хамзу бен Ладена считают заместителем нынешнего лидера террористической группы «Аль-Каида» Аймана Аль-Завахири.

Как пишет газета, службы разведки западных стран в последние два года ведут активный поиск Хамзы бен Ладена, так как он, предположительно, может мобилизовать приспешников отца. Его женитьба на дочери Атты может означать, что оставшиеся члены группировки сотрудничают, а сама она продолжает существовать.

Усама бен Ладен - лидер террористической группировки «Аль-Каида», находился в списке самых разыскиваемых террористов ФБР с 1998 года. Он был уничтожен в результате операции американского спецназа в ночь на 2 мая 2011 года на вилле в пакистанском Абботабаде. Его тело было захоронено в море.

19 боевиков «Аль-Каиды» 11 сентября 2001 года захватили четыре пассажирских лайнера, два из них врезались в небоскребы Всемирного торгового центра. Еще один самолет упал на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвертый борт также направлялся в столицу США, но рухнул в сельской местности возле города Шанксвилл в штате Пенсильвания. Жертвами терактов стали 2,9 тыс. человек.