Главы МИД «каспийской пятерки» планируют встретиться в Актау за день до саммита

CA-NEWS (KZ) - Совещание министров иностранных дел (СМИД) прикаспийских государств состоится 11 августа в Актау, накануне V саммита «каспийской пятерки», сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

«Вопросы правового статуса обсуждались на совещаниях министров иностранных дел прикаспийских государств. Очередная встреча глав внешнеполитических ведомств «каспийской пятерки» намечена в Актау на 11 августа 2018 года накануне V Каспийского саммита», – говорится в сообщении.

В информации отмечается, что в ноябре 1996 года по итогам СМИД в Ашхабаде была создана специальная рабочая группа по разработке конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств (СРГ).

«Заседания данного института проводятся регулярно поочередно на территории каждого прикаспийского государства. На сегодняшний день проведено 51 заседание СРГ, последняя встреча состоялась 21-24 мая 2018 года в Астане. По договоренности сторон заключительное, 52-е заседание СРГ планируется к проведению 10 августа в Актау», – отмечается в сообщении пресс-службы правительства.

12 августа в Актау состоится V саммит глав каспийских государств, в котором примут участие президенты: Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана Хасан Рухани, Казахстана Нурсултан Назарбаев, России Владимир Путин и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. На саммите будут обсуждаться вопросы правового статуса Каспийского моря, сотрудничества на Каспии в сфере экономики, транспорта, экологии и безопасности.

Ожидается, что в Актау будет подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась в течение 20 лет. «В проекте документа закреплены основополагающие принципы деятельности сторон на Каспийском море, вопросы разграничения морской акватории, национальных донных секторов, осуществления военного сотрудничества и хозяйственно-экономической деятельности, связанной с освоением биологических ресурсов, дна и недр, судоходства, охраны окружающей среды, морских научных исследований и прочее», – говорится в сообщении.