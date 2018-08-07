Китай готов ввести пошлины в 25% на сжиженный газ из США

CA-NEWS (CA) - Торговая война между США и Китаем набирает обороты. На этот раз она затронула и сферу стратегических энергоресурсов. Пекин готов ввести импортные пошлины в 25% на сжиженный газ из США, что воспринимается как давление на Вашингтон, который провозгласил энергетическое доминирование одной из целей внешней политики. На рынке считают эффект пошлин для рынка в краткосрочной перспективе незначительным. Но если пошлины сохранятся надолго, это даст преимущество другим поставщикам газа в Китай, в том числе России, и снизит интерес инвесторов к новым - проектам в США, пишет газета «Коммерсантъ».

Пекин 3 августа подготовил список американских товаров с объемом импорта в $60 млрд, на которые будут введены пошлины, если Вашингтон сделает это в отношении своего списка китайского импорта на $200 млрд. КНР включила в список и сжиженный газ, на который может быть введена пошлина в 25%. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу на пресс-конференции в пятницу назвал это «слабой угрозой по сравнению с нашими $200 млрд», добавив, что китайская «экономика слабая, их валюта слабая, а люди (иностранные инвесторы — ред.) покидают страну». Таким образом, перспективы эскалации конфликта остаются.

Возможное введение пошлин на имеет большое значение для рынка. США стремятся в ближайшие годы стать одним из крупнейших производителей в мире, запущены или планируются к запуску в ближайшие два года шесть крупных проектов общей мощностью 66 млн тонн в год. Китай является самым быстрорастущим рынком в мире (рост на 50% в 2017 году): страна уже занимает второе место по потреблению (38 млн тонн) и к 2030 году, как ожидается, догонит нынешнего лидера Японию. Но важнее то, что Китай уже крупнейший покупатель из США, на него в первом квартале пришлось 15% американского экспорта (около 1,1 млн тонн), США стали третьим поставщиком в Китай после Австралии и Катара (4,8 млн и 2,7 млн тонн соответственно).

Но, отмечают собеседники «Ъ», устройство рынка таково, что возможное влияние китайских пошлин будет в данный момент очень ограниченным. Скорее всего, китайцы при введении пошлин будут опираться на сертификат происхождения (есть у всех партий ), предполагает Роман Казьмин из ICIS. Но американский продается на условиях FOB в Мексиканском заливе, и из 66 млн тонн мощностей только 1,2 млн тонн в год напрямую забронированы китайской Petrochina, причем до 2023 года объем контракта — всего 0,3 млн тонн в год. Основными покупателями американского являются не конечные потребители, а крупные портфельные игроки — Shell, Total, Naturgy (бывшая Gas Natural Fenosa), Trafigura и т. д., а также сами владельцы -заводов. Именно они продают газ в Китай, но не с конкретного завода, а из портфеля — это значит, что, например, Shell может перенаправить в Китай груз с Сахалина или из Нигерии, шедший в Японию, а американский поставить в Японию. «Очевидно, что будет большое число свопов, которые в принципе и так уже происходят, поскольку поставка газа из США в Китай стоит дорого из-за расстояния и платы за проход через Панамский канал»,— отмечает господин Казьмин. Другой собеседник «Ъ» на рынке считает, что китайские пошлины могут привести к росту цен, но вряд ли значительному: «Произойдет просто перераспределение объемов, американского на рынке пока не так много».

Но в более долгосрочной перспективе позиция Китая может оказать существенное влияние на рынок . По мнению главы азиатской программы Московского центра Карнеги Александра Габуева, сейчас Пекин пытается давить на американских экспортеров и политиков в штатах, которые наиболее пострадают от пошлин (Техас, Луизиана), чтобы те попытались смягчить позицию Белого дома. «Но поскольку продолжительность торговой войны сложно предсказать, и нет гарантий, что после перемирия не будет новой эскалации, Китай теперь будет активнее смотреть на другие источники газа, в том числе Россию», - считает он.

Собеседник «Ъ» в западном инвестбанке отмечает, что позиция Китая может стать «последним гвоздем в крышку гроба» следующей волны - проектов в США общим объемом примерно 100 млн тонн. По ним нет инвестрешений, так как их экономика под вопросом, но пока инвесторов поддерживали надежды на бурный рост спроса на в середине 2020-х годов. «Но если крупнейший новый потребитель в мире не хочет покупать ваш газ, который и так проходит на рынок только как замыкающий поставщик, то у вас проблемы», - заключает собеседник.