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  7 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии железная дорога Шивээхурэн-Сэхэ будет введена в эксплуатацию в следующем году

CA-NEWS (MNG) - На очередном заседание правительства страны принято решение о введении в эксплуатацию железной дороги пограничного пункта Шивээхурэн-Сэхэ в следующем году. При этом решено создать совместную с госкомпанией «Железная дорога Нарийнсухайт» компанию «Железная дорога Шивээхурэн» с участием частного сектора (владение долями акций в этой компании со стороны государства в лице компании «Монгольская железная дорога» – не менее 51%). Основные инфраструктурные работы строительства данной железной дороги протяжённостью в 13 км решено начать в третьем квартале текущего года, сообщает «Монголия Сейчас».

Строительство железной дороги в направлении Шивээхурэн-Сэхэ создаст новые возможности в осуществлении экспорта горнорудной продукции месторождения Нарийнсухайт. По предварительным подсчётам это позволит расширить рынок экспорта угля, повысить мощность работы погранпункта в три раза и снизить транспортные расходы

. Если в год через пограпункт Шивээхурэн-Сэхэ осуществляется автоперевозка угля в 10-15 млн. т, то строительство железной дороги позволит осуществлять грузоперевозки в объёме 25 млн. т угля в год.

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