Центральной Азии помимо засухи угрожают наводнения, лавины, оползни и сели, - Всемирный банк

CA-NEWS (KG) - Центральной Азии, помимо сильной засухи и экстремальных температур угрожают и другие разрушительные опасности, такие как наводнения, оползни, лавины и сели. Об этом говорится в статье Лилии Бурунчук, регионального директора Всемирного банка по Центральной Азии.

В статье под названием «Повышение финансовой устойчивости к стихийным бедствиям в Центральной Азии» отмечается, что помимо этих редких, но опустошительных явлений, жизнедеятельности и благополучию более 70 млн человек по всему региону угрожают и другие разрушительные опасности, такие как наводнения, оползни, лавины и сели.

Кроме локального воздействия, эти более частые опасности также могут истощать со временем местные и национальные бюджеты, наносить ущерб экономическому развитию и приводить к обеднению уязвимых домохозяйств.

«Воздействие стихийных бедствий создает значительные фискальные вызовы для правительств стран Центральной Азии. Почти 25% населения региона занято в сельском хозяйстве, которое относится к числу секторов, наиболее уязвимых к таким гидрометеорологическим бедствиям, как паводки или засухи», - говорится в статье.

На протяжении всего 20-го века в городах Центральной Азии происходили катастрофические землетрясения. Например, Ташкент, который сегодня является самым населенным городом в Центральной Азии, в 1966 году был разрушен до основания землетрясением магнитудой 7,5, лишившем крова, по данным, более 300 тыс. человек. В 1948 году столица Туркменистана — Ашхабад — серьезно пострадала от землетрясения магнитудой 7,3, которое унесло жизни тысяч людей. В Душанбе, столице Таджикистана, и в Алматы, крупнейшем городе Казахстана, также произошли масштабные землетрясения в 1907 и 1911 годах соответственно.

Сегодня эти города являются центрами культурного и экономического развития в регионе — наряду со многими другими городами и населенными пунктами, где люди подвержены значительному сейсмическому риску. Среди других серьезных региональных вызовов также сильные засухи и экстремальные температуры. В 2008 году, например, исключительно холодная зима привела к гуманитарному кризису в Таджикистане, в результате чего пострадали более двух млн человек.

Помимо этих редких, но опустошительных явлений, жизнедеятельности и благополучию более 70 млн человек по всему региону угрожают и другие разрушительные опасности, такие как наводнения, оползни, лавины и сели. Кроме локального воздействия, эти более частые опасности также могут истощать со временем местные и национальные бюджеты, наносить ущерб экономическому развитию и приводить к обеднению уязвимых домохозяйств.

Воздействие стихийных бедствий создает значительные фискальные вызовы для правительств стран Центральной Азии. По оценкам Всемирного банка, общий ущерб от землетрясений в Кыргызской Республике составляет около $200 млн в год, ущерб от наводнений — $60 млн, а ущерб от оползней — $2,6 млн. Более того, почти 25% населения Центральной Азии занято в сельском хозяйстве, которое относится к числу секторов, наиболее уязвимых к таким гидрометеорологическим бедствиям, как паводки или засухи.

В 2000-2001 гг. региональная засуха привела к потерям в размере более $800 млн — в виде потерянной сельскохозяйственной продукции в пяти странах Центральной Азии и на Кавказе. В Таджикистане эти потери составили 4,8% ВВП республики, что привело к дальнейшему росту дефицита текущего счета.

Стихийные бедствия постоянно сказываются и на другом основном виде экономической деятельности в Центральной Азии — торговле. Например, основная торговая трасса (М41), пролегающая между южными горами региона, каждый год страдает от оползней, селей, камнепадов и лавин, в результате чего движение по этой жизненно важной артерии замедляется или останавливается полностью. Это воздействие усугубляется изменением климата, которое угрожает экологической устойчивости, инфраструктурной целостности и развитию городов Центральной Азии. Такое воздействие часто приводит к серьезному напряжению фискальной ситуации для правительств стран Центральной Азии.

Учитывая диапазон и масштаб природных опасностей, происходящих в странах Центральной Азии, финансирование риска бедствий стремительно становится критически важным элементом устойчивого социально-экономического развития.