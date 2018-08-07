МИД Казахстана подтвердило задержание трех казахстанок в Нью-Йорке по делу о мошенничестве

CA-NEWS (KZ) - В министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили задержание трех казахстанок в США по делу о мошенничестве, связанном с продажей раритетных автомобилей, передает Tengrinews.kz.

«Да, мы подтверждаем задержание. Среди них есть три гражданки Казахстана. Двое сейчас находятся под заключением, одна отпущена под подписку о невыезде в связи с состоянием здоровья. По заявлению прокурора Южного округа штата Нью-Йорк, по статье, инкриминируемой им, грозит наказание от 20 до 30 лет», - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Он отметил, что генеральное консульство Казахстана в Нью-Йорке занимается оказанием всей необходимой консульско-правовой помощи по осуществлению защиты прав и законных интересов задержанных граждан РК. По его словам, гражданки Казахстана - 1994, 1991 и 1970 годов рождения, уроженки Тараза. «Это крупное мошенничество в США, задержаны 25 лиц. Связано с продажей раритетных автомобилей, сумма ущерба - $4,5 млн», - сообщил Смадияров.

Напомним, одиннадцать человек были арестованы по этому делу 24 июля в Нью-Йорке, несколько — во Флориде и Мичигане. На данный момент разыскиваются еще восемь человек.

Согласно информации нью-йоркской прокуратуры, в преступной группировке состояли граждане России, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Украины, США и Турции, а также выходцы из Латвии.

Им предъявлены обвинения в том, что они размещали в интернете фиктивные объявления о продаже автомобилей, после чего получали от жертв задаток и скрывались.