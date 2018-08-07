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  7 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Человек, убивший начальника ППС МВД Узбекистана, покончил с собой
Предыстория: Главу управления МВД Узбекистана зарезали на рабочем местеПродолжение: Убийца главы управления МВД Узбекистана задержан, - СМИ

CA-NEWS (UZ) - Убийца начальника Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана Дилшода Акрамова покончил с собой. Об этом на анонимных условиях сообщили высокопоставленный чиновник МВД и один из родственников Акрамова, передает centralasain.org.

Начальник Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана Дилшод Акрамов был убит в своем рабочем кабинете 4 августа.

Как сообщил один из высокопоставленных чиновников МВД республики, убийца Дилшода Акрамова был задержан в ходе спецоперации. По его словам, начальник управления «был зарезан своим подчиненным». Источник утверждает, что причиной убийства Акрамова стал «личный конфликт» между ним и его подчиненным.

Как сообщил собеседник, представившийся родственником покойного начальника ППС МВД, убийца Дилшода Акрамова был его «учеником». "Этот человек зашел в рабочий кабинет Акрамова и сначала брызнул кислотой ему в лицо, а затем нанес ему несколько ударов ножом в разные части тела", – утверждает родственник Дилшода Акрамова.

Он говорит, убийца Дилшода Акрамова также получил телесные повреждения во время нападения на начальника. "В целях самозащиты начальник тоже успел нанести своему убийце 2-3 удара ножом. Убийца Акрамова был задержан охраной во время побега. Его отвезли в больницу, но там он выбросился из окна", – сказал собеседник.

Напомним, что подполковник Дилшод Акрамов был назначен на пост начальника Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана в начале июля этого года. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство с особой жестокостью» УК республики.

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