В Таджикистане секс-работница, заразившая ВИЧ десять мужчин, получила 1 год заключения

CA-NEWS (TJ) - Суд Шаартузского района приговорил секс-работницу, заразившую ВИЧ-инфекцией 10 мужчин, к одному году лишения свободы. Приговор был оглашен на минувшей неделе.

Женщина, имя которой не разглашается, но указаны инициалы А.З., обвинялась в намеренном инфицировании нескольких своих клиентов.

В суде Шаартузского района 7 августа сообщили, что А.З. раскаялась в суде и заявила, что больше не будет заниматься проституцией, поэтому суд, приняв во внимание эти нюансы, а также тяжелое экономическое положение семьи подсудимой, решил смягчить приговор в ее отношении. А.З. признана виновной по статье 125 УК Таджикистана “Заражение ВИЧ-инфекцией”.

Умед Каримзода, прокурор Шаартузского района, сказал 7 августа, что гособвинитель потребовал приговорить женщину к 2 годам заключения, но суд приняв во внимание раскаяние подсудимой, приговорил ее к 1 году лишения свободы. «Суд рассмотрел дело, инкриминируемая А.З. статья предусматривает наказание в виде от 2 до 5 лет заключения, но суд принял во внимание раскаяние подсудимой», - сказал Каримзода.

Со дня вынесения приговора еще не прошло 10 дней, поэтому родные А.З. и ее адвокат могут обжаловать приговор в вышестоящей судебной инстанции.

Осужденной 30 лет, у нее двое детей. После развода она стала заниматься коммерческим сексом и с 2014 года состоит на учете местного центра по борьбе с ВИЧ/СПИД. Несмотря на выявление ВИЧ, она продолжала предоставлять интимные услуги. Некоторые ее клиенты были установлены по звонкам и сообщениям на ее телефон. Среди клиентов жрицы любви были в основном молодые неженатые парни и несколько семейных мужчин. Все они – жители Шаартузского района.