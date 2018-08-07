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  7 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан отказал во въезде соотечественнику с $50 млн капиталом

CA-NEWS (UZ) - Выходца из Узбекистана Бабура Хасана, являющегося в настоящее время гражданином Соединенных Штатов, не пустили в Узбекистан. Об этом он сообщила на своей странице в Facebook’е.

По словам Бабура Хасана, 3 августа он прилетел из США в Ташкент через Москву. Однако узбекскими пограничники отказали ему во въезде в страну.

Хасан утверждает, что планировал инвестировать в экономику Узбекистана около $50 миллионов.

По его словам, узбекские власти заинтересовались его проектами, однако на протяжении 7-8 месяцев отказывали в выдаче визы.

В своем видеообращении в Facebook’е бывший гражданин Узбекистана заявил, что намерен реализовать свои проекты в Казахстане.

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