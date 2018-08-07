В Таджикистане прогнозируют рост экономики в 2018 году до 7,3%

CA-NEWS (TJ) - Правительством Таджикистана на текущий год рост экономики прогнозирован на уровне 7,3%, сообщает ТаджикТА в понедельник, 6 августа.

«Правительство Таджикистана утвердило прогноз экономического роста страны на будущий год, подготовленный министерством экономического развития и торговли республики. В частности, на текущий год рост экономики прогнозирован на уровне 7,3%», - отметил на встрече с журналистами министр экономического развития и торговли РТ Негматулло Хикматуллозода.

Что касается прогноза на 2019 год, по его словам, этот показатель составит 7-7,6%.

«У нас есть все основания говорить о том, что мы сможем обеспечить данный уровень экономического роста. Объем привлекаемых инвестиций, рост финансирования, промышленности, сельского хозяйства, наращивание объема услуг дает нам основания говорить, что прогнозируемый рост будет обеспечен», – заявил министр.