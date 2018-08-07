В Алматы мальчик издевался над беспомощной женщиной на остановке

CA-NEWS (KZ) - В ДВД Алматинской области прокомментировали видео, на котором мальчик издевается над женщиной на остановке, передает Tengrinews.kz. В ведомстве сообщили, что сейчас ведутся поиски ребенка.

«В данный момент ведутся поиски мальчика, подключены ювенальная полиция, представители общественности, образования. Касательно наказания, по Кодексу об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей», - сообщил руководитель пресс-службы ДВД Алматинской области Сергей Незнаев. Предусмотрен штраф в размере 7 МРП, то есть 16 835 тенге ($48).

6 августа в сети появилось видео издевательства маленького мальчика над женщиной, предположительно, в Капшагае. Судя по кадрам, действие происходило на автобусной остановке. Мальчик подошел к женщине, замахнулся рукой и пнул. Женщина протянула ему бутылку с кефиром. Через некоторое время мальчик вернулся и облил ее этим же кефиром. Затем он снова вернулся, снова облил напитком и швырнул в женщину бутылкой.