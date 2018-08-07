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  7 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Алишер Усманов решил продать свою долю в футбольном клубе «Арсенал»

CA-NEWS (CA) - Российский миллиардер Алишер Усманов решил продать свою долю в лондонском футбольном клубе «Арсенал». Покупателем должен стать американский бизнесмен Стэн Кронке, которому уже принадлежит 67% акций клуба.

Сумма сделки, как ожидается, составит около 600 млн фунтов. Как сообщает Би-би-си, объявление о выкупе акций было сделано утром во вторник, 7 августа, на Лондонской бирже. По данным газеты Financial Times сумма сделки составила 550 млн фунтов.

Как говорится в заявлении компании KSE, принадлежащей Стэну Кронке, владелец надеется, что «Арсенал» будет претендовать на победы и в английской премьер-лиге, и в Лиге чемпионов, а также на женских и молодежных турнирах, в которых участвуют команды этой спортивной организации.

Ранее в мае газета Financial Times сообщала, что Усманов предлагал Кронке выкупить его почти 70-процентную долю в «Арсенале» за $1,3 млрд, однако сделка не состоялась.

Позже издание со ссылкой на источники сообщило, что Усманов смирился с невозможностью стать единственным крупным владельцем «Арсенала» и ищет покупателя на свой пакет акций. Источники рассказали тогда, что Усманов убедился в невозможности выкупить контрольный пакет футбольного клуба у Кронке.

В октябре 2017 года Усманов отклонил предложение американского бизнесмена о выкупе его пакета акций за £525 млн.

В рейтинге российских миллиардеров журнала Forbes 2018 года Усманов занял десятую строчку, его состояние издание оценило в $12,5 млрд.

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