Монголка стала победительницей конкурса красоты в Сан-Франциско

CA-NEWS (MNG) - Представительница Монголии, мисс Ж.Учрал стала победительницей и обладательницей главного титула ежегодного конкурса красоты «Miss Asian Global & Miss Asian America Pageant», который состоялся 4 августа в американском городе Сан-Франциско, сообщает Montsame.

В нем приняли участие более 500 красавиц из Азиатских стран и Америки. 17-летняя Ж.Учрал сумела блеснуть внешностью, и интеллектом перед жюри и публикой в полном его смысле. И она стала самой молодой в истории этого конкурса победительницей.

Напомним, данный конкурс красоты проводится с 1985 года и является неотъемлемой частью культуры всех азиатов и американцев азиатского происхождения.