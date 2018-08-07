Известные казахстанские спортсмены дисквалифицированы за допинг

CA-NEWS (KZ) - Казахстанский тяжелоатлет Владимир Седов и его соотечественница художественная гимнастка Сабина Аширбаева были дисквалифицированы за положительные допинг-пробы, сообщает Sports.kz.

Положительный результат на фуросемид, гидрохлортиазид и хлортиазид Сабина Аширбаева сдала четыре раза в период с апреля по июнь 2017 года. Срок дисквалификации казахстанской спортсменки составил 2 года. Владимир Седов же наказан за положительную допинг-прубу на Олимпиаде 2008 года. Это стало известно в 2016 году, когда перепроверенная проба показала станазалол в крови спортсмена.

Сабина Аширбаева является 3-кратным бронзовым призером чемпионата Азии (2014, 2015, 2016). Также Аширбаева участвовала на Олмпиаде 2016 года в Бразилии.

Владимир Седов является Чемпионом Мира 2009 года. Также на мировых первенствах он выигрывал серебряную и бронзовую награды.