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  7 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Известные казахстанские спортсмены дисквалифицированы за допинг

CA-NEWS (KZ) - Казахстанский тяжелоатлет Владимир Седов и его соотечественница художественная гимнастка Сабина Аширбаева были дисквалифицированы за положительные допинг-пробы, сообщает Sports.kz.

Положительный результат на фуросемид, гидрохлортиазид и хлортиазид Сабина Аширбаева сдала четыре раза в период с апреля по июнь 2017 года. Срок дисквалификации казахстанской спортсменки составил 2 года. Владимир Седов же наказан за положительную допинг-прубу на Олимпиаде 2008 года. Это стало известно в 2016 году, когда перепроверенная проба показала станазалол в крови спортсмена.

Сабина Аширбаева является 3-кратным бронзовым призером чемпионата Азии (2014, 2015, 2016). Также Аширбаева участвовала на Олмпиаде 2016 года в Бразилии.

Владимир Седов является Чемпионом Мира 2009 года. Также на мировых первенствах он выигрывал серебряную и бронзовую награды.

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