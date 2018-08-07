Рабочий из Таджикистана погиб при ремонте школы в Иркутской области

CA-NEWS (TJ) - По факту гибели иностранного рабочего во время ремонта в школе города Шелехова Иркутской области проводится доследственная проверка, сообщила во вторник пресс-служба управления Следственного комитета РФ по региону.

По данным следствия, 48-летний разнорабочий упал с крыши здания. «В тяжелом состоянии иностранный гражданин был доставлен в районную больницу, где, не приходя в сознание, скончался. Травмы, полученные им при падении, оказались несовместимыми с жизнью», - говорится в сообщении.

Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Интерфаксу», что погибший являлся гражданином Таджикистана и находился на территории РФ на законных основаниях.