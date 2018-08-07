Глава МИД Казахстана рассказал о проблемах этнических казахов в Китае

CA-NEWS (KZ) - О положении этнических казахов в Китае рассказах министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства, передает «Sputnik-Казахстан».

По словам главы внешнеполитического ведомства около 700 этнических казахов не имеют право выезжать из Китая.

«Сейчас руководство Синцзян-Уйгурского автономного округа рассматривает вопрос о снятии запрета на выезд в Казахстан с 675 этнических казахов. Кроме этого, сегодня 7-го августа по нашим данным 15-ти из 19 граждан с двойным гражданством, в отношении которых был введен временный запрет на выезд в Казахстан, эти ограничения сняты», — отметил Абдрахманов.

Он указал, что проблема полностью не снята, однако со стороны Казахстана предпринимаются все необходимые меры.

«Ведем официальные переговоры в Пекине и Урумчи или в генеральном консульстве Китая, расположенного в Алматы и с посольством Китая в Астане. В круглосуточном режиме. Есть прямое поручение главы государства в адрес МИД, чтобы эти вопросы находились не просто в поле внимания, а нашли свое решение», — заверил глава МИД.

Кроме того, у этнических казахов, уже получивших гражданство Казахстана, есть проблемы с получением пенсионных накоплений в Китае. По этому и другим вопросам также ведется работа.