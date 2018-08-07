Мэрия Душанбе сообщила о суточном отключении питьевой воды в столице

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе на сутки отключат питьевую воду для части населения столицы, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Это произойдет 8 августа с 22 часов вечера и продлится до вечера следующего дня.

В указанное время воды не будет в районе Исмоили Сомони – махаллях Худжамбиёи боло и Худжамбиёи поён, Сари Осиё, а также на улицах Шафак, А.Соатова, Амиршоева, Захматобод, Сахбо, К.Рахимова, Анзоб, Гулистон в Зайнаб-биби, У.Хайёма, П.Толиса, Гагарина, Сурхоб, Мехнат, Карамова, Шевченко и по проспекту Рудаки – от пересечении улиц У.Хайёма и С.Гани до парка имени Айни.

Жителям улиц Н.Мухаммада, Курган, Хорог, Бахори, Бадахшон-1,2, Дружбы народов, А. Дониша, Истаравшан, Хусейнзода, Нарзикулова, академиков Раджабовых, и проспекта Айни от дома 1 до дома 77 района Шохмансур также будет отключена подача воды.

В районе Сино без воды останутся микрорайоны 10-15, 15А, 31, 82, 91, 92, 101, 102, 112, Зарафшон 1 и 2, Испечак 1 и 2, Мухандис, Мехробод, Мир Саид Алии Хамадони, Навободи боло и Навободи поен, Буни Хисорак, Дехи боло, Панджруд, Ободкорон, Бунёдкорон, Лучоби боло и Лучоби поён, Комсомол, Казокон-1 и 2, Мовароунахр, Камонгарон, Шишхона, Хаёти нав, Карамиршикор и улица Бобо Хамдама.

В это же время в районе Фирдавси воды не будет на улицах Каххарова, Мирали, Мушфики, Сохили, Н.Карабаева до улицы Шестопалова, Равшангарон, Дарвоз, Яккачинор, ТЭЦ «Душанбе 1», а также в микрорайонах 23 и 24.

При этом мэр Душанбе Рустам Эмомали позаботился о населении и поручил главам столичных районов организовать доставку питьевой воды в указанное время жителям вышеназванных улиц.

Напомним, в марте текущего года мэрия столицы Таджикистана уже отключала водоснабжение в нескольких районах Душанбе. Тогда причиной временных неудобств стало подключение новых труб к подстанциям города, а ремонтные работы продлились всего сутки.