Монголия ищет выход к морю через Хабаровский край

CA-NEWS (MNG) - Монголия ищет выход к морю через Хабаровский край. Однако она может столкнуться с ограниченными пропускными способностями железнодорожной инфраструктуры. Об этом рассказал спикер думы Хабаровского края Сергей Луговской по итогам состоявшегося в Монголии 9-го форума председателей законодательных собраний стран Северо-Восточной Азии, передает «РЖД-партнер».

Он напомнил, что в регионе сегодня два района – Ванинский и Советско-Гаванский – получили статус свободного порта. На их территории компании-инвесторы смогут получить преференции по налогу на землю, прибыль, имущество, действует льготный режим по страховым взносам, а также отсутствуют квоты на иностранную рабочую силу.

«Режим порто-франко сегодня интересен как российскому, так и иностранному бизнесу. С делегатами форума мы обсудили целый ряд вопросов. Хотел бы отметить хорошую осведомленность монгольских коллег о возможностях морских портов в Хабаровском крае. Они заинтересованы наладить экспорт своей продукции, и наши порты видятся им привлекательными для реализации этих планов», – сказал спикер.

Вместе с тем, добавил он, потенциальные инвесторы должны понимать, что для работы на побережье Хабаровского края им необходимо иметь четкое представление об объемах груза, который они планируют направлять в свободный порт. «Это связано с ограничениями пропускной способности железной дороги. Очень важно сегодня не упустить момент», – заявил С. Луговской.

Отметим, что ранее монгольская делегация встречалась с руководством Приморского края, главной темой переговоров являлись возможности поставок монгольского угля через терминалы в Приморье. Однако краевые власти также отметили дефицит транспортных мощностей и посоветовали гостям искать пути для экспорта в других регионах России.