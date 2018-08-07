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  7 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан выделил $1 млрд на развитие нацэкономики

CA-NEWS (TJ) - Порядка 9,5 млрд сомони (чуть более $1 млрд.) направлено на развитие секторов национальной экономики Таджикистана из государственного бюджета в первом полугодии этого года, сообщает «Авеста».

По данным министерства финансов страны, больше всего государственные средства были направлены на развитие социальных секторов.

В частности, за счет госбюджета на развитие социального сектора направлено 4 млрд. сомони ($424,6 млн.). За этот период сумма выплаты заработной платы составила 2,2 млрд. сомони.

По данным Минфина, размер дохода госбюджета страны, с учетом кредитов и грантов для реализации инвестиционных проектов составил свыше 10,3 млрд. сомони (более $1,1 млрд.).

План выполнения доходной части госбюджета перевыполнен на 1,4%.

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