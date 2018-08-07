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  7 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Школы не могут требовать от родителей справку с места работы, - вице-министр образования и науки Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Ситуацию со справками с места работы родителей, которые требуют в некоторых казахстанских школах, разъяснил вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

«Актуальная проблема – справки с места работы, которые часто и необоснованно требуют некоторые школы. К нам очень много обращений поступает по этому поводу. Мы хотим сказать, что это незаконно. Есть стандарт оказание госуслуги, регламенты, там четко прописаны документы, и в их числе нет справки с места работы», — цитирует слова Асхата Аймагамбетова «Sputnik-Казахстан».

«В нулевых классах никакого отбора быть не может. Никаких вступительных экзаменов нет. Если ребенок соответствует возрасту, условно ему исполнилось 5 лет и он хочет пройти предшкольную подготовку, то он обращается по месту жительству в определенную школу где есть нулевые классы и его обязательно должны взять без всяких экзаменов», - пояснил вице-министр образования и науки РК.

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