Россиянка Ольга Забелинская вошла в состав сборной Узбекистана на Азиатские игры

CA-NEWS (UZ) - Трехкратный призер Олимпийских игр в велогонках на шоссе в составе сборной России Ольга Забелинская вошла в состав сборной Узбекистана на Азиатские игры. Об этом сообщается на официальном сайте НОК Узбекистана, который объявил состав на соревнования – они пройдут в Индонезии с 18 августа по 2 сентября.

Ранее, напомним, стало известно, что 38-летняя Забелинская приняла гражданство Узбекистана.