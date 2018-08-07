Россиянка Ольга Забелинская вошла в состав сборной Узбекистана на Азиатские игры
- Узбекистан, спорт
- 16:14, 07 августа 2018
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|Предыстория: Российская олимпийская велогонщица сменила гражданство на узбекское
|Продолжение: Шанс Забелинской выступить на Олимпиаде в Токио за Узбекистан зависит от Олимпийского комитета РФ
CA-NEWS (UZ) - Трехкратный призер Олимпийских игр в велогонках на шоссе в составе сборной России Ольга Забелинская вошла в состав сборной Узбекистана на Азиатские игры. Об этом сообщается на официальном сайте НОК Узбекистана, который объявил состав на соревнования – они пройдут в Индонезии с 18 августа по 2 сентября.
Ранее, напомним, стало известно, что 38-летняя Забелинская приняла гражданство Узбекистана.
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