Полиция Испании опубликовала видео задержания членов «русской мафии»

CA-NEWS (CA) - Национальная полиция Испании задержала в Марбелье одного из лидеров «русской мафии» и двух других «воров в законе». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте полиции. Один из задержанных рассматривается следователями как «номер три» в «русской мафии на глобальном уровне», отмечается в сообщении.

Испанская полиция также распространила видео задержания трех криминальных авторитетов из «русской мафии». Видео опубликовала испанская газета SUR.

Así detuvimos en #Marbella a tres Vor v Zakone (máximas autoridades criminales en los países que formaban la extinta Unión Soviética) cuando mantenían una reunión para, presuntamente, concretar el asesinato de un importante miembro de un clan rival https://t.co/2ecqpyNF5q pic.twitter.com/aHSFbgl4DI — Policía Nacional (@policia) August 5, 2018

На кадрах видно, как отряд полиции поднимается по ступенькам открытой веранды одного из ресторанов города, укладывает на пол сидевших там трех мужчин в шортах и футболках, надевает на них наручники, а затем выводит из заведения.

Как утверждают в полиции, задержанные намеривались возродить преступную организацию, 129 членов которой были задержаны в июне этого года. Все трое арестованы по подозрению в покушении на убийство, подделке документов и причастности к преступной группировке.

В то же время «РИА Новости» со ссылкой на полицию Испании сообщает, что среди задержанных нет граждан России. Один из них с инициалами A. S. является гражданином Армении, ранее он жил в Литве. Двое других (инициалы L. B. и I. P.) – граждане Грузии.

Трое мужчин были задержаны в одном из ресторанов Марбельи во время встречи, на которой они, предположительно, планировали убийство члена другой группировки. При обысках у них были обнаружены польские и украинские фальшивые документы на их имена.